実業家のひろゆき氏が自身のSNSで、24時間テレビの障害者に関する取り扱いについての意見を述べた。ひろゆき氏は「24時間テレビで障害者を取り扱うなら、パラリンピックを中継すれば良いのに。。。」と投稿し、障害者スポーツの重要性とその放送の必要性を提起した。この投稿に対して、ユーザーからは「パラのテレビ中継、全然やらないね」「これはほんとそれ」「こればかりは激しく同意」「ド正論」といった賛同の声が寄せられ、