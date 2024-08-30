兵庫県明石市の前市長・泉房穂氏（61）が30日、自身のSNSを更新。斎藤元彦兵庫県知事（46）を巡る疑惑告発文書問題について言及した。兵庫県議会の調査特別委員会（百条委員会）がきょう30日午後、パワハラ疑惑について斎藤氏本人に初めて証人尋問する。文書や職員アンケートで指摘された「叱責」の数々を「業務上必要な範囲内」と主張してきた斎藤氏が、議会の追及の場でどう説明するかが焦点となる。百条委は午前から開か