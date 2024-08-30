遠藤航（ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】サッカー欧州チャンピオンズリーグ（CL）は29日、1次リーグの対戦カードが決まり、遠藤航のリバプール（イングランド）は前回王者レアル・マドリード（スペイン）などと顔を合わせる。1次リーグは今季から導入された新方式で、出場36チームが異なる相手と8試合を行う。上位8チームが自動的に決勝トーナメントに進出。9位から24位がプレーオフで残り8枠を争う。冨安健洋のアーセナル