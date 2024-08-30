パレスチナの武装組織「イスラム聖戦」のムハンマド・ジャバー指揮官/Obtained by CNN（ＣＮＮ）イスラエル軍は２９日、パレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区のモスク（イスラム教礼拝所）で銃撃戦があり、パレスチナの武装組織「イスラム聖戦」の指揮官など戦闘員５人を殺害したと発表した。イスラエルが占領するヨルダン川西岸では、イスラエル軍が２８日から大規模攻撃を開始。イスラエル外相は、ガザ方式の作戦を西岸で実施して