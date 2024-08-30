【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は29日、女子シングルス2回戦が行われ、大会第1シードのイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）は6-0、6-1で世界ランキング217位の柴原瑛菜（Ena Shibahara）に圧勝し、3回戦進出を決めた。ラッキールーザーのカミラ・ラヒモワ（Kamilla Rakhimova）との1回戦では安定感を欠く場面もあったシフィオンテクだが、この日は四大大会（グランドスラム