脳科学者の茂木健一郎氏が30日、X（旧ツイッター）を更新。「コロナ対策」をネタにしたドッキリ企画告知がネット上で賛否が起きていたTBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が28日、放送されたことに言及した。同企画は「コロナ対策いまだに現役ばりばりの現場があっても従わざるを得ない説」を検証。プレゼンター役のサバンナ高橋茂雄が、新型コロナウイルス禍がピークだった時代のさまざまな感染対策を振り