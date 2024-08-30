居酒屋で注文するお酒の中で不動の人気はビールやハイボール、レモンサワーといったソーダ割りのお酒だろう。基本的にどんな料理やおつまみとも合わせやすく、“定番の食中酒”として根付いているが、ハイボールやレモンサワーに続く「第3のソーダ割り」としてジンソーダの普及に努めているのがサントリーだ。 「翠（SUI）」の登場は2020年3月。700ml入りの瓶タイプを発売すると、当初の販売計画を上回る売り上げを記録し、2022年3