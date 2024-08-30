【パリ時事】パリ・パラリンピック第２日は２９日、競技がスタートし、競泳の男子５０メートル平泳ぎ（運動機能障害ＳＢ３）で鈴木孝幸（ゴールドウイン）が４８秒０４で金メダルを獲得した。日本勢の今大会メダル第１号。鈴木はパラ６大会連続出場で、通算獲得メダルは１１個目となる。１００メートルバタフライ（知的障害）で男子の山口尚秀（四国ガス）と女子の木下あいら（三菱商事）はともに５位。男子４００メートル自由形