帝国データバンクが３０日発表した主要食品メーカー１９５社の価格改定動向調査によると、９月に予定する飲食料品の値上げは、冷凍食品やコーヒーを中心に１３９２品目となった。今年４月以来となる１０００品目超えだが、前年同月比では３５．２％減少。原材料高や円安による値上げ圧力は強いが、消費への影響を懸念し「積極的な値上げがしづらい状況」（同社）という。ニッスイは「自然解凍でおいしい！６種の和惣菜」など