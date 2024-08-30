[ダッカ ２９日 ロイター] - バングラデシュ暫定政権の保健省を率いるヌルジャハン・ベグム氏は２９日、先月に広がった反政府デモ中の暴動で１０００人以上が死亡し、１９７１年の独立以降で最悪の事態になったと述べた。暴動は公務員採用の優遇枠に反対する学生主導の運動中に発生。後にハシナ首相に対する抗議に発展し、ハシナ氏は８月５日、数百人のデモ隊が首相公邸を襲撃する直前に辞任し、インドに逃亡した。その後数日