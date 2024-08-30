東京都区部消費者物価指数の動き総務省が30日発表した8月の東京都区部の生鮮食品を除く消費者物価指数（中旬速報値、2020年＝100）は107.9となり、前年同月比2.4％上昇した。伸び率は7月の2.2％から拡大した。コメ類が23年産米の出荷量が減ったことで需給が逼迫し、26.3％上昇。約20年ぶりの伸び率となった。電気代とガス代が、政府の補助金がいったん終了したことで大幅に上がった影響も大きかった。生鮮食品を除く食料は2.