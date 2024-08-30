ニューヨーク時事】パレスチナ自治区ガザで国連世界食糧計画（ＷＦＰ）の車両が銃撃された問題で、イスラエルが軍部隊間の「通信ミス」が原因だと米国に説明したことが分かった。ウッド米国連代理大使が２９日の安保理会合で公表した。