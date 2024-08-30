かまいたちの冠番組に出演したなにわ男子が、かまいたちが2人とも即帰宅してしまいメインMC不在の事態に遭遇。「俺らで回さな！」「なにわガチになっちゃう」と焦りまくった。【映像】かまいたちのガチ帰宅に焦るなにわ男子8月28日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。なにわ男子・大橋和也、西畑大吾、藤原丈一郎、高橋恭平と「達成したら即帰宅すんねん」にチャレンジした。この企画