Takahiko Wada［東京３０日ロイター］ - 総務省が３０日に発表した８月の東京都区部消費者物価指数（生鮮食品を除く、コアＣＰＩ）は１０７．９と、前年同月比２．４％上昇した。エネルギー価格の上げ幅が拡大し、コアＣＰＩの伸び率は前月の２．２％を上回った。伸び率拡大は４カ月連続。 ロイターがまとめた民間予測（同２．２％上昇）を上回った。 エネルギー価格の上