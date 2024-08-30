ギリシャ中部のある港に死んだ魚の群れが押し寄せ、住民たちが苦情を呈しているとＡＰ・ロイター通信などが２９日（現地時間）報じた。報道によると、最近、ギリシャ中部の港町ヴォロスでは数十万匹に達する魚の群れがひっくり返ったまま港を埋め尽くした。住民たちは「死んだ魚が腐敗し、深刻な悪臭で息をすることさえ難しいほど」と説明した。港近くの食堂やホテルまで悪臭が広がることを懸念した地元の住民や当局関係者らは、直