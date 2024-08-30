Uber（ウーバー）は、千葉県浦安市でUberアプリを活用したタクシー配車サービス「Uber Taxi」の提供を8月28日から開始した。利用者はUberアプリで配車依頼が可能となり、到着時刻の共有、GPS追跡、同乗者との割り勘、過去の乗車履歴の確認などの機能を活用することができる。対象地域は市内全域。千葉県内では成田市に次いで、2都市目の展開となる。