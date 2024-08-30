東海道新幹線は３０日、台風１０号の接近に伴う静岡県内の大雨の影響で、始発から全線で運転を見合わせた。午前１０時ごろ、名古屋―新大阪間の運転を再開したが、東京―名古屋間は終日運休が決まった。ＪＲ東海は当初、三島―名古屋間のみで計画運休を実施する予定だった。３１日は同区間の運転を終日取りやめ、東京―三島、名古屋―新大阪間は大幅に本数を減らして運転する予定だが、長時間の見合わせが発生する可能性がある