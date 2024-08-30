Jリーグは８月29日、公式YouTubeチャンネルで「【日本代表に初選出！】高さと上手さを兼備したロマン溢れるCB 高井幸大（川崎フロンターレ）プレーまとめ」を公開した。川崎のアカデミー育ちの高井は、高校３年時の2023年にトップチームに昇格。昨季は14試合に出場し、今季はここまで16試合２得点を記録。年代別代表の常連でもあり、先のパリ五輪では19歳ながら“飛び級”で出場し、主軸として活躍した。動画には、そんな俊