台風10号の影響で、広島県内のスーパーや百貨店の中には、営業時間を変更する店舗もあります。●イズミ・ゆめタウン一部店舗で休業レクトは一部店舗で休業、食品館は通常営業●イオングループ一部店舗で休業ジアウトレット広島は臨時休業、イオンスタイルは通常営業イオンモール広島府中は一部店舗で休業●ユアーズ一部店舗で休業および営業時間変更●フレスタ全店の営業時間午前１０時～午