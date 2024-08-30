減塩を心がけていても、「塩分の摂りすぎ」と言われた場合はどうすればいいのか。医学博士の柳澤綾子さんは「加工食品の中にはイメージより塩分量の多いものがある。成分表示をちゃんとチェックすべき」という――。※本稿は、柳澤綾子『身体を壊す健康法 年間500本以上読破の論文オタクの東大医学博士＆現役医師が、世界中から有益な情報を見つけて解き明かす。』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_