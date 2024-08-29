映画『エイリアン：ロムルス』は2024年8月27日付の全米興行収入ランキングで222万ドルを記録、日別1位にランクアップ。週末興収1位を奪われていた『＆ウルヴァリン』（同215万ドル）を再び上回った。 逆転の一打をヒットさせると、『エイリアン：ロムルス』フェデ・アルバレス監督は「1位に戻ったぜベイビー。（悪いなデッドプール＆ウルヴァリン、君らは欲張りすぎた）」と投稿。デッドプールとエイリアンのク