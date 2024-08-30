Christoph SteitzTom Käckenhoff[フランクフルト／デュッセルドルフ ２９日 ロイター] - ドイツ鉄鋼・エンジニアリング大手ティッセンクルップの鉄鋼子会社ティッセンクルップ・スチール・ヨーロッパ（ＴＫＳＥ）で、経営首脳陣がそろって辞任ないし辞任表明する事態が起こった。ＴＫＳＥの今後の経営方針を巡る親会社との根本的な意見の食い違いが原因だ。対立の核心は、ＴＫＳＥが収益力を高めるためにどれぐらいの規