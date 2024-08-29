SF映画の金字塔、『ブレードランナー』シリーズで初となるドラマシリーズ「ブレードランナー 2099（原題）」に、（2024）で警護隊長ジャック役を演じたトム・バークが参戦することが明らかとなった。米が報じている。 Amazon にて世界配信予定のリミテッドシリーズ「ブレードランナー 2099」は、『ブレードランナー』（1982）『ブレードランナ&#1