Deborah Mary SophiaNoel RandewichSaqib Iqbal Ahmed[２９日 ロイター] - 米半導体大手エヌビディアは前日公表した業績予想が投資家の高い期待に届かず、２９日に株価が６％超下落した。ただ比較的小幅な下げにとどまったことで、これまで同社の株価を押し上げてきた生成人工知能（ＡＩ）ブームに対する信頼感は揺らいでいないと指摘する声もある。同社は２８日、第３・四半期（８─１０月）の粗利益率が市場予想を下回る