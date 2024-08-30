“イ・ビョンホンの奥さま”としても知られる女優イ・ミンジョンが美腹筋を披露した。【写真】「見てられない」イ・ビョンホン夫婦の“キスショット”イ・ミンジョンは8月28日、自身のインスタグラムを更新。「写真をあまり撮らないから、会ったら先に写真撮ろうと声かけてください（笑）7、8月数少ない写真」とキャプションに綴り、写真を投稿した。写真には、日常を楽しむイ・ミンジョンの姿が。友人との食事、ゴルフなどを楽し