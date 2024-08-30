【モデルプレス＝2024/08/30】2024年度前期連続テレビ小説「虎に翼」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で星のどか役を演じている女優の尾碕真花（おさき・いちか／23）。この役をきっかけに一層名が知れ渡った今、改めて彼女の原点やターニングポイントに迫った。【写真】「虎に翼」で話題・尾碕真花、驚愕の抜群スタイル◆尾碕真花、11歳で芸能界入り― 「虎に翼」をきっかけに新たに尾碕さんを知る方もいらっしゃると思いま