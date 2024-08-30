投資の神様といわれるウォーレン・バフェット氏が、2020年8月30日に、日本の5大商社株へ投資したことを公表してから今日で丸4年が経過した。当時、バフェット氏が日本株に投資したことは大きな話題となった。4年間で、商社株の株価はどうなったのか。当時、もし5大商社株を100万円買っていたら、今ごろいくらになっていたのか……？先日、4冊目の著書『資産1.8億円＋年間配当金(手取り)240万円を実現！ おけいどん式「高配当株・増