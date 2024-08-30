藤子・F・不二雄生誕90周年記念の “まんまる焼き” が新登場！ ドラえもんやパーマンなど藤子・F・不二雄の名作キャラクターたちが大集合だ。藤子・F・不二雄先生の生誕90周年を記念した「藤子・F・不二雄 生誕90周年記念 まんまる焼き」がファミリーマート限定で登場する。まんまる・もちもちな生地の今川焼きの表面に、藤子・F・不二雄キャラクターの焼き印が押され、中にはカスタード味のクリームがたっぷり。焼き印は全部で9