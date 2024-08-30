粧美堂は、イラストレーター・ナガノ氏が描く大人気作品『ちいかわ』のコスメやヘアアクセサリーなどを多数展開しています。このたび、昨年8月に発売し大人気だった｢ちいかわフェイスマスク｣の第2弾を、8月26日(月)より発売いたしました。お気に入りのキャラクターで選ぶのはもちろん、気になる肌のお悩みで使い分けるのもおすすめです。 ちいかわ･ハチワレ･うさぎ･モモンガがパックに 価格:495円(税込)