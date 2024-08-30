戦前から戦後にかけ『走れメロス』『斜陽』『人間失格』など日本文学史上に残る名作を生みだした小説家太宰治。【写真】デッッカすぎる！太宰治の生家「斜陽館」今、SNS上ではそんな太宰のイメージと成育環境のギャップが大きな注目を集めている。きっかけになったのは「太宰治『人生まぢ無理……』太宰の生家を見に行った私『……』」と太宰の生家を紹介した吉行ゆきのさん（@yoshiyukiyukino）の投稿。太宰と言えば生の悩みに触