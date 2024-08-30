¥È¥ê¥Î¤Ï29Æü¡¢¥â¥Ê¥³¤«¤é¥Á¥êÂåÉ½DF¥®¥¸¥§¥ë¥â¡¦¥Þ¥ê¥Ñ¥ó(30)¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Î±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êì¹ñ¤Î¥¦¥Ë¥Ù¥ë¥·¥À¡¦¥«¥È¥ê¥«¤Ç¥×¥í¥­¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Þ¥ê¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2017·î7·î¤Ë¥¢¥é¥Ù¥¹¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£193?¤ÎÄ¹¿È¤Ë²Ã¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢2019Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥¢¥é¥Ù¥¹¤«¤é¥â¥Ê¥³¤Ë²ÃÆþ¡£5Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥â¥Ê¥³¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¸ø