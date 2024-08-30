最新の文部科学省の発表によると、2022年度の小中学校の不登校児童数が過去最多の約30万人に上ったとされる。近年、顕著に増加する不登校の子どもたち。そんな中、日本海に浮かぶ島根県の離島・隠岐の島で不登校の親子が集うキャンプが静かに注目を集めている。企画したのは６年間娘が不登校だった元中学教員。どんな思いでキャンプを企画したのか話を聞いた。 【画像】「正直あまり行きたくなかった」と話していた子どもが涙なが