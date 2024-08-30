【停電（九州電力）】 県内約7910戸が停電中(30日8時現在) 【長崎市】180戸 【佐世保市】1560戸 【諫早市】2480戸 【大村市】140戸 【平戸市】270戸 【松浦市】570戸 【五島市】80戸 【西海市】120戸 【雲仙市】360戸 【南島原市】950戸 【長与町】500戸 【佐々町】80戸 【新上五島町】370戸 【壱岐市】240戸