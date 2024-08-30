気象台は、午前8時2分に、大雨警報（土砂災害）を宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・宇部市、美祢市、山陽小野田市に発表山口県では、土砂災害に警戒してください。西部、東部では、河川の増水に警戒してください。山口県の海上では、暴風に警戒してください。西部、中部、東部では、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□暴風警報30日昼前にかけて