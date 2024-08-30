[２９日 ロイター] - 米ＡＩ（人工知能）新興企業オープンＡＩは２９日、対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」の週間アクティブユーザー数（ＷＡＵ）が２億人を超えたと発表した。サム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）は昨年１１月、チャットＧＰＴのＷＡＵが１億人に達したと述べており、昨秋から倍増したことになる。オープンＡＩによると、フォーチュン５００社の９２％が同社製品を利用しており、ソフトウエア同士をつなぐ｢