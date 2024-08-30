日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1590（+7+0.44%） オリックス3624（+9+0.25%） クボタ2044（-6-0.29%） みずほＦＧ3038（+41+1.37%） 野村ＨＤ837（+0.2+0.02%） トヨタ自動車2723（+2.5+0.09%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出