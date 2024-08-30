東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値144.99高値145.55安値144.22 146.95ハイブレイク 146.25抵抗2 145.62抵抗1 144.92ピボット 144.29支持1 143.59支持2 142.96ローブレイク ユーロドル 終値1.1077高値1.1140安値1.1056 1.1210ハイブレイク 1.1175抵抗2 1.1126抵抗1 1.1091ピボット 1.1042支持1 1.1007支持2 1.0958ロ&#12