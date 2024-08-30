タレントの長嶋一茂が３０日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を３週間ぶりにスタジオ生出演した。パリ五輪期間中は連日、スタジオに生出演していた長嶋。今月１６日から２週連続で番組を休んでいた。８月の「欠席」は毎年恒例で２年前の２０２２年は８月に「夏休み」で４週連続休んだ。昨年８月も２週連続で欠席。今年の休みは２週連続となった。