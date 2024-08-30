静岡県学生野球リーグは２９日、日本付近に停滞する台風１０号の影響を考慮して当初３１日に予定していた同秋季リーグの開幕を９月３日に変更したと発表した。３日遅れのスタートとなる戦いで２季連続２位の静岡産業大が、４季ぶりＶ奪回を目指す。昨秋、今春とケガに泣いた３番・後藤維吹中堅手（４年）＝常葉大菊川高出＝が、学生生活ラストシーズンに燃えている。静岡産大の主砲が、ラストシーズンに挑む。ここ２シーズンは