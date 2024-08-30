ベースカード米大手のトップスが２９日、ドジャース・大谷翔平投手とグローバルトレーディングカードの長期独占契約を結んだと発表した。サインや着用したグッズの一部を封入したメモラビリアカード（レリックカード）も含まれ、今後数年にわたって同社からリリースされるという。大谷は「Ｔｏｐｐｓ（トップス）と独占的にパートナーシップを結べたこと、数多くのユニークなカードを提供し、世界中のファンの皆さんへ提供で