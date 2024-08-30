＜朝鮮日報＞李在明を捜査した検事の弾劾憲法裁が全員一致で棄却＜東亜日報＞尹大統領「医学部定員増員の準備完了」見合わせを拒否＜中央日報＞尹大統領国民年金支給を法律で保障へ＝「４大改革は使命」＜ハンギョレ＞尹大統領「改革が抵抗呼ぶのは必然」懸案への懸念を無視＜京郷新聞＞憲法裁「政府の不十分な気候対策、基本権を侵害」＜毎日経済＞尹大統領が会見「容易な道、進まない」正面突破の１２５分＜韓国経済＞