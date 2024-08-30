札幌市内の一部で昨年、大量発生した蛾（が）「クスサン」が今年も羽化時期を迎えた。毒はないが、羽を広げると１０センチ以上の大きさで、人々を戸惑わせている。２８日夜、札幌市ススキノ地区の交差点ではクスサンが数十匹集結していた。通りかかった人は「ついに出た！」と声を上げ、観光客は「何だこれ！？」と驚き、足早に去っていった。クスサンは毎年、気温が低くなるこの時期に現れる。寿命は１週間から１０日程度で