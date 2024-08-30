華やかに見えるリングアナの仕事は危険がいっぱい。大人気の美人リングアナが場外乱闘に巻き込まれ“ヒヤリ”とする瞬間と緊張感のある”ビックリ顔”の連発。近くのカメラが偶然捉えた貴重かつ珍しい映像が話題を呼んでいる。【映像】美人リングアナが…カメラが捉えた貴重な瞬間WWEの名物リングアナウンサーとしてファンにも大人気のサマンサ・アーヴィンが自身のInstagramを更新。今週放送されたレギュラー番組「RAW」での場