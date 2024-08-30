２９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４４円９９銭前後と前日に比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６０円６２銭前後と同１５銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に発表された４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値は前期比年率３．０％増と速報値（２．８％増）から上方修正され、前週分の米新規失業保険申請件数