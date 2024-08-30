八村倫太郎と柳俊太郎（※「柳」は木へんに夘）のダブル主演で韓国発の人気ウェブコミックを実写化するサスペンスホラー映画『他人は地獄だ』が、11月15日より全国公開されることが決定した。原作コミックは、日本でも2018年8月からLINEマンガで連載され、国内累計閲覧数が7,000万views（2024年8月時点）を突破。世界8か国語でも配信され、全世界で累計閲覧数 9.8億views（2024年6月時点）を記録する人気漫画だ。2019年にイム