アップルは自社設計半導体チップの計画的な進化により、完成度の高い端末を生み出し、着実な成長を遂げてきた（筆者撮影）アップルが2007年に初代iPhoneを発表して以来、スマートフォン業界は目覚ましい進化を遂げてきた。その中心にあり続けた同社だが、近年、革新的な歩みに変化の兆しが見え始めた。「時が満ちる」をテーマに日本の日時で9月10日に開催予定とされるiPhone 16/16 Pro発表（がほぼ確実視されている）イベントは、