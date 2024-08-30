東ハトから、秋の味覚を楽しめる期間限定のスナックが新登場。『キャラメルコーン・安納芋味』『キャラメルコーン・和栗味』『おさつポテコ・焼きいも味』をご紹介したい。秋のティータイムやお出かけのお供にぴったりのフレーバーが揃ったラインナップで、甘く香ばしい秋の味わいを楽しむことができる。早速おためししてレビューしていこう！ ■秋にぴったりな和栗と安納芋のフレーバーキャラメルコーン安納芋味と和栗