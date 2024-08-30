日本風力発電協会は7月31日に検証報告書に関する説明会をメディア向けに開いた（記者撮影）「最初から着地点が決まっていた。結論ありきの検証だ」。日本風力発電協会（JWPA）が7月22日に公表した「検証報告書」について、ある会員企業の社員は憤る。JWPAは風力発電の業界団体で、約500社のメーカーや発電事業者などが加盟。近年は洋上風力に関する政策提言を積極的に行ってきたが、昨年10月に資源エネルギー庁から行政指導を受け