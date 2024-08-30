― ダウは243ドル高と最高値を更新、米実質GDP改定値の上方修正が好感され買い優勢 ― ＮＹダウ 41335.05 ( +243.63 ) Ｓ＆Ｐ500 5591.96 ( -0.22 ) ＮＡＳＤＡＱ 17516.43 ( -39.59 ) 米10年債利回り3.862 ( +0.025 ) ＮＹ(WTI)原油 75.91 ( +1.39 ) ＮＹ金 2560.3 ( +22.5 ) ＶＩＸ指数15.65 ( -1.46 ) シカゴ日経225先物 (円建て)38285 ( -65 ) シカゴ日