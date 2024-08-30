大阪9月限ナイトセッション 日経225先物38390+40 （+0.10％） TOPIX先物2689.0±0.0 （±0.00％） シカゴ日経平均先物38285-65 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 29日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。NYダウは2日ぶりに史上最高値を更新した。4～6月期の米実質国内総生産（GDP）改定値は前期比年率3.0％増となり、速報値（2.8％増）から上方修